Тюменцам вернули 280 тысяч рублей из-за грязной воды. Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура нагрянула с проверкой в «Тюмень Водоканал» из-за грязной воды. Выяснилось, что жителям одного из домов пришлось пользоваться водой с превышением уровня железа в 2,6 раза, уровень мутности превышал норматив в 1,6 раза.

– При предоставлении комуслуги ненадлежащего качества размер платы за такую услугу подлежит уменьшению на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления такой коммунальной услуги ненадлежащего качества, – пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что компания произвела перерасчет не в полном объеме. Тогда прокуратура в адрес генерального директора ООО внесла представление.

В итоге жителям 11 домов произвели-таки перерасчет платы за холодное водоснабжение на сумму более 280 тысяч рублей. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.