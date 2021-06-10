Более половины операций ВТБ в Тюмени совершает по безбумажной технологии. Фото - ВТБ.

Доля операций розничных клиентов в подразделениях ВТБ в Тюменской области без использования бумаги впервые превысила 50%. За 5 месяцев 2021 года этот показатель увеличился почти на 20 процентов.

С начала второго квартала порядка 16,5 тысячи договоров были заверены в цифровом формате. Наиболее активно электронное подписание используется тюменцами при оформлении кредитных карт – порядка 80% таких операций проходит без бумажного носителя. Всего с начала года клиенты ВТБ в регионе получили более 2,4 тысячи кредитных карт, подписывая все необходимые документы онлайн. Второй по популярности «безбумажный» продукт – это кредит наличными: его оформили в цифровом режиме более 1,6 тысячи раз с начала года, что составляет свыше 75% от общего объема сделок. Приближается к 50% доля цифровых операций при получении дебетовых банковских карт.

– Всё больше людей в современном мире используют digital-сервисы в повседневной жизни, в том числе при получении финансовых услуг, – отмечает управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов. – Мы следуем этому тренду, а в значительной степени и формируем его. Сегодня обслуживание с использованием цифрового подписания доступно во всех офисах нашей сети, в том числе в Тюменской области. По нашим оценкам, экономический эффект от внедрения технологии к 2022 году может составить более 1,5 млрд рублей. Кроме того, использование безбумажного обслуживания способствует улучшению экологической ситуации и позволит сохранить по всей стране 13 тысяч деревьев.

Безбумажная технология работает в ВТБ следующим образом: при обслуживании клиента в офисе сотрудник оформляет услугу и формирует электронный документ, а пользователь подтверждает операцию и подписывает все документы электронной подписью в мобильном приложении. Все подписанные таким способом договоры хранятся в специальном разделе «ВТБ Онлайн» и доступны клиенту в любое время. Безопасность технологии реализуется за счет комплекса мер, подтверждающих авторство и неизменность подписанного клиентом документа, а также надежной системы хранения данных и электронных документов.