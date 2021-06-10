На Юрнеделе в Тюмени прошла завершающая сессия. Фото: Евгений Шаров.
В рамках XII Юридической недели в Тюмени – 2021 данная стратегическая сессия стала завершающей.
Как отметила модератор сессии Жанна Матвеева заместитель председателя ЗСПП, управляющий партнер «Бм-Синержи»: «Последние годы активно велось обсуждение различных концепций регулирования юридической профессии».
Основой стратегической сессии стала проработка алгоритма по решению бизнес–задач по технологии Елены Белик. Пятишаговый алгоритм начали реализовывать заранее.
В рамках подготовки к стратегической сессии в соцсетях был запущен опрос для юристов: каким они видят идеальное юридическое сообщество, какие плюсы организации такого сообщества и что мешает этому процессу объединения?
Вот какие вопросы и ответы были получены.
Фото: Евгений Шаров.
Каким видят юристы идеальное юридическое сообщество?
Сплоченное, честное, прозрачное, сильное, активное.
С наличием серьезного контроля при принятии новых членов в сообщество (повышение стандартов при входе в профессию) и возможностью воздействия (вплоть до исключения) на недобросовестных коллег.
Функционирующее по единым высоким этическим, профессиональным, организационным стандартам ведения профессиональной деятельности.
Формы: СРО, некоммерческое партнерство, союз, ассоциация, самоорганизация, профсоюз, престижный клуб.
С мощным профсоюзом, независимое от госвласти, в которое входят все основные юрпрофессии, включая судей, прокуроров.
Местоположение – вся Россия.
Какие плюсы организации такого сообщества?
Сильная опора для бизнеса.
Сплоченное сообщество – сильный общий голос и мнение.
Повышение престижа профессии и уровня восприятия юристов как профессионалов, искусно творящих добро и справедливость.
Трансляция общих ценностей от имени массового сообщества.
Самоочищение рынка от недобросовестных «коллег» и самозванцев.
Уважение, взаимовыручка, взаимопомощь, здоровая конкуренция.
Обмен знаниями и опытом, повышение профессионализма.
Установление единых стандартов ведения деятельности, в том числе в части ценообразования.
Защита от давления.
Повышение доверия друг к другу и общества к юристам.
Что же мешает юристам в их развитии?
Разрозненность, разобщенность юристов.
Недоверие друг к другу, жесткая конкуренция.
Низкие стандарты обучения, легкий вход в профессию.
Различные принципы у членов юридического сообщества.
Непонимание выгоды от объединения, отсутствует заинтересованность и желание объединяться, так как не понятна ценность.
Неумение общаться, договариваться, работать над общей целью, каждый сам за себя в погоне за клиентом.
Низкое и часто искаженное правосознание самих юристов.
Отсутствие критериев оплаты труда и противоречивая судебная практика по оплате труда юриста, низкая оценка труда.
Нет инициативы, нет лидера, пассивное поведение регионов.
Страхи, лень, пассивность, виноваты другие: Минюст, государство, адвокаты, юристы без статуса, нет закона.
Полученные ответы стали основой для работы на самой сессии над преодолением препятствий и подготовкой плана действий – дорожной карты.
–.Главное было – отбросить стереотипы, не упираться в сложности и давно существующие шаблоны, а искать новые пути решения, – подчеркнула Жанна Матвеева.
Сомодератор сессии Евгения Бондаренко, налоговый консультант, управляющий партнер юридической фирмы «Юсконсалт», соорганизатор SibLegalWeek (Новосибирск), отметила: «Мы все говорим и хотим примерно одного и того же: уверенности в будущем и чтобы это будущее было у нас, у нашей профессии, у нашего общества и государства.
Удивительно то, что по результатам сессии, видение решений и преодоления препятствий совпадает и пересекается у многих участников. Говорили о том, что необходим единый кодекс этики для всех юристов, что специалистам-практикам необходимо преподавать и передавать накопленный опыт молодому поколению, организовывать клубы обмена опытом, вместе проводить мероприятия, создавать единый реестр юристов по специализациям и многое другое. Организаторы готовят итоги и опубликуют их для дальнейшего обсуждения.
Процесс запущен и будет продолжен, главное, что есть единомышленники готовые двигаться дальше. Наше будущее и будущее нашей профессии во многом зависит от нас, можно долго обсуждать, а можно ставить цели, строить планы и действовать во благо», – подытожила Евгения.
Подробная программа всех прошедших мероприятий, фото, презентации видеозапись с мероприятий Юрнедели-2021 доступны по ссылке.