На Юрнеделе в Тюмени прошла завершающая сессия. Фото: Евгений Шаров.

В рамках XII Юридической недели в Тюмени – 2021 данная стратегическая сессия стала завершающей.

Как отметила модератор сессии Жанна Матвеева заместитель председателя ЗСПП, управляющий партнер «Бм-Синержи»: «Последние годы активно велось обсуждение различных концепций регулирования юридической профессии».

Основой стратегической сессии стала проработка алгоритма по решению бизнес–задач по технологии Елены Белик. Пятишаговый алгоритм начали реализовывать заранее.

В рамках подготовки к стратегической сессии в соцсетях был запущен опрос для юристов: каким они видят идеальное юридическое сообщество, какие плюсы организации такого сообщества и что мешает этому процессу объединения?

Вот какие вопросы и ответы были получены.

Фото: Евгений Шаров.

Каким видят юристы идеальное юридическое сообщество?

Сплоченное, честное, прозрачное, сильное, активное.

С наличием серьезного контроля при принятии новых членов в сообщество (повышение стандартов при входе в профессию) и возможностью воздействия (вплоть до исключения) на недобросовестных коллег.

Функционирующее по единым высоким этическим, профессиональным, организационным стандартам ведения профессиональной деятельности.

Формы: СРО, некоммерческое партнерство, союз, ассоциация, самоорганизация, профсоюз, престижный клуб.

С мощным профсоюзом, независимое от госвласти, в которое входят все основные юрпрофессии, включая судей, прокуроров.

Местоположение – вся Россия.

Какие плюсы организации такого сообщества?

Сильная опора для бизнеса.

Сплоченное сообщество – сильный общий голос и мнение.

Повышение престижа профессии и уровня восприятия юристов как профессионалов, искусно творящих добро и справедливость.

Трансляция общих ценностей от имени массового сообщества.

Самоочищение рынка от недобросовестных «коллег» и самозванцев.

Уважение, взаимовыручка, взаимопомощь, здоровая конкуренция.

Обмен знаниями и опытом, повышение профессионализма.

Установление единых стандартов ведения деятельности, в том числе в части ценообразования.

Защита от давления.

Повышение доверия друг к другу и общества к юристам.

Что же мешает юристам в их развитии?

Разрозненность, разобщенность юристов.

Недоверие друг к другу, жесткая конкуренция.

Низкие стандарты обучения, легкий вход в профессию.

Различные принципы у членов юридического сообщества.

Непонимание выгоды от объединения, отсутствует заинтересованность и желание объединяться, так как не понятна ценность.

Неумение общаться, договариваться, работать над общей целью, каждый сам за себя в погоне за клиентом.

Низкое и часто искаженное правосознание самих юристов.

Отсутствие критериев оплаты труда и противоречивая судебная практика по оплате труда юриста, низкая оценка труда.

Нет инициативы, нет лидера, пассивное поведение регионов.

Страхи, лень, пассивность, виноваты другие: Минюст, государство, адвокаты, юристы без статуса, нет закона.

Полученные ответы стали основой для работы на самой сессии над преодолением препятствий и подготовкой плана действий – дорожной карты.

–.Главное было – отбросить стереотипы, не упираться в сложности и давно существующие шаблоны, а искать новые пути решения, – подчеркнула Жанна Матвеева.

Сомодератор сессии Евгения Бондаренко, налоговый консультант, управляющий партнер юридической фирмы «Юсконсалт», соорганизатор SibLegalWeek (Новосибирск), отметила: «Мы все говорим и хотим примерно одного и того же: уверенности в будущем и чтобы это будущее было у нас, у нашей профессии, у нашего общества и государства.

Удивительно то, что по результатам сессии, видение решений и преодоления препятствий совпадает и пересекается у многих участников. Говорили о том, что необходим единый кодекс этики для всех юристов, что специалистам-практикам необходимо преподавать и передавать накопленный опыт молодому поколению, организовывать клубы обмена опытом, вместе проводить мероприятия, создавать единый реестр юристов по специализациям и многое другое. Организаторы готовят итоги и опубликуют их для дальнейшего обсуждения.

Процесс запущен и будет продолжен, главное, что есть единомышленники готовые двигаться дальше. Наше будущее и будущее нашей профессии во многом зависит от нас, можно долго обсуждать, а можно ставить цели, строить планы и действовать во благо», – подытожила Евгения.

Подробная программа всех прошедших мероприятий, фото, презентации видеозапись с мероприятий Юрнедели-2021 доступны по ссылке.