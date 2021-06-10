Более 170 тысяч тюменцев привились вторым компонентом вакцины от коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменскую область с начала массовой вакцинации завезли порядка 300 тысяч доз вакцин от коронавируса. На сегодняшний день первый тур вакцинации прошли 250 711 жителей области, из них 173 933 уже привились вторым компонентом.

– В первую очередь следует пройти вакцинацию входящим в группу риска: людям старше 60 лет и гражданам с определенными хроническими заболеваниями. Из общего числа привитых 52,4% – это те, кто находится в группах приоритета, – отметили в оперштабе.

Также стало известно, что 86,6% доз поступившей в регион вакцины уже реализовано. Поставки происходят регулярно, поэтому у жителей области есть возможность в удобное время по записи привиться в поликлинике или в порядке живой очереди во временных пунктах. Чтобы поставить прививку, при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, медицинский полис.