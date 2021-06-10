Девятилетний тюменец помог пожарным спасти село от огня. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В селе Исетском Тюменской области 7 июня в частном секторе вблизи жилых домов загорелся тополиный пух. Потушить его удалось благодаря помощи девятилетнего Артема Сохраннова, который не остался равнодушным.

– В тот день я отпросился у родителей на велопрогулку. Когда свернул на улицу Тюменскую, увидел клубы дыма. Пожар уже пытались потушить несколько человек, они звали на помощь, – рассказывает Артем.

Мальчик бросился на подмогу: взял лопату и принялся закидывать пламя песком.

– Я взобрался на горку, где обнаружил ещё большее возгорание. Тополиный пух горел очень быстро, огонь подбирался к деревянным постройкам. Через некоторое время всё завершилось – пожар потушили, – сообщил юный спасатель.

Сотрудники местной пожарно-спасательной части и 24-го пожарно-спасательного отряда из Ялуторовска отмечают грамотные действия школьника и планируют поощрить его.