Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 10 июня 2021 года увеличилось на 54 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 10 июня 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 54 и составило 37 308 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 51 человек выздоровел (за весь период – 35 772), два ребенка заболели (из общего числа заболевших), восемь пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 7 267 человек остаются под медицинским наблюдением, 132 – на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 11 699 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 383 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 10 096 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 167 949 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 125 278 летальных исходов, выздоровели 4 771 995 человек.