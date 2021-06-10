В Тюмени мальчик на самокате пострадал в ДТП с такси. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Максима Горького, 41 в Тюмени сегодня, 10 июня, утром в ДТП пострадал 13-летний подросток на самокате. Он не заметил приближающуюся «Ладу-Гранта» и въехал в задний бампер.

– Водитель автомобиля, выезжая с прилегающей территории, не пропустил ребенка на самокате. Обстоятельства ДТП выясняются. Школьник получил ссадины конечностей, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону.

В ведомстве также сообщили, что в этом году в Тюменской области восемь детей, ехавших на самокатах, ранены в ДТП. Стало известно, что самые опасные ситуации возникают при выезде людей на самокатах с тротуаров на пешеходные переходы не спешившись, с тротуара на дворовый проезд или на дорогу, ведущую в жилую зону.