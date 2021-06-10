«Явно был не в себе»: в Тюмени очень пьяный водитель совершил ДТП и пытался бежать от гаишников

В Тюмени очень пьяный водитель совершил ДТП и пытался бежать от гаишников. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Федюнинского в районе поворота на Теплотехников в Тюмени пьяный водитель на «Ладе-Приора» около полуночи совершил ДТП. Мужчина пытался убежать от автоинспекторов, но его поймали.

Автомобиль нетрезвого горожанина въехал в заднюю часть «Мазды». Обошлось без пострадавших, на место прибыл наряд ДПС. Виновник аварии не желал общаться с полицейскими и попытался убежать.

– Он был явно не в себе. Его задержали, применив физическую силу. Освидетельствование показало большой процент спиртного в организме автомобилиста: 1,40 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что ранее мужчину не задерживали в подобном виде за рулем. Он пояснил, что пил на даче, потом поехал домой на улицу Широтную.