Тюменцу, которого в УФСИН сделали инвалидом, выплатят более трех миллионов рублей. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменцу, которого при приеме в УФСИН сделали недееспособным, выплатят более трех миллионов рублей. Спарринг со спецназовцами закончился для молодого человека инвалидностью первой группы.

Стало известно, что в суд с требованием возместить моральный и материальный ущерб обратился опекун пострадавшего. Требование было частично удовлетворено.

– Он получит из государственной казны полтора миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, немногим более миллиона рублей составит материальный ущерб и около 600 тысяч – утраченный заработок. Также пострадавший ежемесячно будет получать по 12,7 тысяч рублей бессрочно, – рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда.

Напомним, что ранее проведение экзамена, где решили проверить уровень владения рукопашным боем парня, признали незаконным. Исполняющего обязанности начальника ОСН УФСИН еще весной 2019 года суд признал виновным в превышении должностных полномочий, передает «МегаТюмень».