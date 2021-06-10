Тюменец, состоящий на учете у психиатра, ездил с поддельными водительскими правами. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области вынесли приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя Сладковского района, который проживал без регистрации в Сургуте. Мужчина приобрел фальшивые водительские права.

14 марта 2021 года молодой человек купил ВАЗ-21124 и на следующий день поехал в Сургут. На первом километре автодороги Аромашево – Вагай машину остановил инспектор ДПС. Предъявленное водителем удостоверение вызвало подозрение. Выяснилось, что оно поддельное.

– В январе 2021 года водитель, находясь в Сургуте, через интернет заказал фальшивый документ и получил его на почте. Молодой человек состоит на учете у психиатра, поэтому в автошколе не обучался, – рассказали в пресс-службе

Суд назначил подсудимому 4 месяца ограничения свободы. В течение указанного срока осужденному нельзя менять место жительства, выезжать за пределы Сургута без согласия уголовно-исполнительной инспекции и посещать места проведения развлекательных мероприятий.