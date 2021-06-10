В Тюмени из реки достали тело мужчины, пропавшего пять лет назад. Скриншот из видео.

В Тюмени следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения в реке Туре тела мужчины. Его нашли сотрудники организации недалеко от села Яр Тюменского района накануне, 9 июня.

– В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Криминалисты осматривают место происшествия. В кармане одежды найдены документы, удостоверяющие личность. По предварительным данным, мужчина числился пропавшим без вести с февраля 2016 года, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по региону.

В ведомстве отметили, что совсем скоро будет назначен комплекс экспертиз – судебно-медицинская (чтобы определить точную причину смерти), молекулярно-генетическая и другие. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.