В Тюмени проходит круглый стол об изменениях в рынке недвижимости после продления льготной ипотеки. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени проходит круглый стол на тему «Льготная ипотека продлена: как изменится рынок недвижимости Тюмени». Его проводят редакции газет «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» на совместной площадке в рамках проекта «Говорим о важном».

В экспертной встрече принимают участие:

– Сергей Зайцев, руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи»;

– Полина Науджюс, директор по продажам и маркетингу компании «Партнер-строй»;

– Татьяна Кониловская, начальник отдела государственной регистрации недвижимости в электронном виде Управления Росреестра по Тюменской области;

- Елена Сафонова, начальник управления по Уральскому федеральному округу «Росбанк Дом».

Спикеры рассказывают об актуальных предложениях на рынке недвижимости, о динамике цен за квадратный метр и прогнозируемых ставках по ипотеке. Отдельное внимание уделено возможности регистрации объектов онлайн.

В рамках встречи участники обсуждают новые форматы квартир, которые набирают популярность у тюменцев, и как в городе развивается рынок малоэтажного строительства.