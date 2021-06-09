Тюменцам разрешили отдыхать на природе. Фото: Вадим Бегун

Тюменцам разрешили отдыхать на природе. Лесопожарная обстановка стабилизировалась.

– С 9 июня отменен режим ЧС в лесах регионального значения. На территориях, где обстановка остается напряженной, введен режим повышенной готовности. Это Тюменский, Исетский, Нижнетавдинский, Ярковский, Тобольский и Уватский районы. В Вагайском районе режим ЧС муниципального характера сохраняется, – сообщили в оперштабе.

Директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович в свою очередь добавил, что до 20 июня включительно посещение гражданами лесов запрещено. В лесах могут находиться только те, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах, также разрешено отдыхать на лесных базах отдыха.