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Общество9 июня 2021 15:04

Тюменцам разрешили отдыхать на природе

Лесопожарная обстановка стабилизировалась
Сергей Швецов
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Тюменцам разрешили отдыхать на природе.

Тюменцам разрешили отдыхать на природе.

Фото: Вадим Бегун

Тюменцам разрешили отдыхать на природе. Лесопожарная обстановка стабилизировалась.

– С 9 июня отменен режим ЧС в лесах регионального значения. На территориях, где обстановка остается напряженной, введен режим повышенной готовности. Это Тюменский, Исетский, Нижнетавдинский, Ярковский, Тобольский и Уватский районы. В Вагайском районе режим ЧС муниципального характера сохраняется, – сообщили в оперштабе.

Директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович в свою очередь добавил, что до 20 июня включительно посещение гражданами лесов запрещено. В лесах могут находиться только те, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах, также разрешено отдыхать на лесных базах отдыха.