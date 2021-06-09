Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 июня 2021 14:56

В Ишиме эвакуировали детсады и суд

В зданиях работают сотрудники полиции
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ишиме эвакуировали детсады и суд.

В Ишиме эвакуировали детсады и суд.

Фото: Ольга Крыльцова

В Ишиме проведена эвакуация в детсадах и районном суде. Дело в том, что сегодня, 9 июня, на адреса электронной почты дошкольных образовательных учреждений Ишима и в Ишимский районный суд поступили анонимные сообщения о заложенных в зданиях взрывных устройствах.

– На данный момент эвакуированы воспитанники и сотрудники этих учреждений, в зданиях работают сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии, кинологи. По фактам сообщений проводится проверка, – прокомментировали в оперштабе.