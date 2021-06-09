В Тюмени временно изменят схему движения маршрутов 36 и 36к. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

В Тюмени временно изменят схему движения автобусов по маршрутам 36 и 36к. Так, автобусы по маршрут № 36к будет отправляться с Центрального рынка до с/о «Березняки» без заезда в с/о «Ландыш». Маршрут № 36 разделят на две части: сообщение «Центральный рынок – с/о «Березняки» и «с/о Лаванда – остановочный пункт «Ул. Яровская» (направление из города).

– Это произойдет с 10 июня на период проведения дорожных работ на улице Березняковской на участке от улицы Семена Шахлина до Зернистой, – прокомментировали в МКУ «Тюменьгортранс».

Проезд пассажиров будет осуществляться по маршруту № 36 с однократной оплатой. Пассажиры же, следующие до садовых обществ из города, будут осуществлять проезд до Березняков, далее с сохранением билета переходить на остановочный пункт «Ул. Яровская» и продолжать движение по маршруту. Аналогичный порядок будет действовать при организации движения из садовых обществ в город.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-07-22.