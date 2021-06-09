Ревнивая тюменка ударила соперницу ножницами. Фото: Вадим Бегун

В дежурную часть отделения полиции села Юргинское обратилась местная жительница с заявлением о том, что ей причинили телесные повреждения. Опросив потерпевшую, сотрудники полиции задержали подозреваемую – 39-летнюю безработную односельчанку.

– Задержанная пояснила, что во время застолья приревновала своего мужа к заявительнице. Устроив скандал, в порыве гнева схватила ножницы и нанесла удар сопернице в левое плечо, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении женщины группой дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.