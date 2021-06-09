На Доме Обороны в Тюмени мужчина накинулся с ножом на новых друзей. Фото: Ольга Крыльцова

На пульт дежурного оператора тюменской полиции поступило сообщение от горожанина, на которого напали с ножом. Выяснилось, что до этого потерпевший со своим приятелем распивали спиртные напитки на улице в районе Мыса.

К ним подошел прохожий, завел беседу и предложил отдохнуть вместе. Мужчины допили спиртные напитки, и новый приятель пригласил потерпевшего и его друга в гости к знакомым девушкам, которые якобы проживают в районе Дома Обороны.

– Добравшись до района, злоумышленник выбрал малолюдный двор, угрожая ножом, похитил у заявителя смартфон и кольцо с пальца, а затем скрылся в неизвестном направлении. Сотрудники уголовного розыска составили ориентировку и задержали ранее неоднократно судимого 28-летнего подозреваемого. Похищенный смартфон злоумышленник сбыл, а кольцо выбросил, так как понял, что оно медное и не представляет интереса в ломбарде, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Следственным отделом в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.