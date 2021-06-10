В Заводоуковске обокрали пару из Тюмени. Фото: Ольга Крыльцова

В заводоуковскую полицию с заявлением о краже обратились двое жителей Тюмени. Мужчина и женщина рассказали, что приехали в Заводоуковск в гости к друзьям.

На веранде дома они оставили сумку, в которой находился кошелек. Спустя некоторое время тюменцы обнаружили, что из кошелька пропала вся имевшаяся наличность – около 40 тысяч рублей. Потерпевшие добавили, что вместе с хозяевами в доме проживал мужчина, который подрабатывал у них и помогал с ведением хозяйства. Незадолго до обнаружения кражи данный гражданин покинул жилище и больше не возвращался.

– Сотрудники полиции установили личность злоумышленника – ранее судимого гражданина 1985 года рождения и задержали его в Тюмени. Подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что заметил оставленную без присмотра сумку и спонтанно решил совершить кражу. Он вытащил из кошелька деньги и отправился в областной центр, где успел потратить практически всю похищенную наличность, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по региону.

Следственным отделом заводоуковской полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.