Две сессии на Юрнеделе в Тюмени посвятят банкротству. Фото: Евгений Шаров.

Целых две сессии XII Юридической недели в Тюмени – 2021 посвящены банкротству. 13 спикеров, 5 городов и несколько часов неугасаемого интереса и ожесточенных споров – чем запомнилась банкротная сессия.

Модераторы: Степан Матаев, управляющий партнер ЮК «Аспект», Председатель Совета Союза «Западно-Сибирская Правовая Палата»; Татьяна Паламарчук, директор ООО ЮФ «Паламарчук и партнеры», заместитель Председателя Совета ЗСПП; Сергей Ковалев, управляющий партнер, коллегия адвокатов «Ковалев, Тугуши и партнеры», Москва.

Активный дискуссионный тон первой банкротной сессии задала Надежда Пирогова, партнер ЮК LegalWay, Москва. Надежда считает, что «развитие законодательства и судебной практики в сторону расширения прав кредиторов в делах о банкротстве создало предпосылки для появления очень опасных тенденций в правоприменительной практике. Стремление законодателя защитить права кредиторов в конечном итоге привело к обратному эффекту. Все больше должников, предвидя банкротство, предпочитают прятать свое имущество, не веря в справедливый исход дела. Пришло время для создания в законодательстве системы «сдержек и противовесов», которая позволила бы кредиторам максимально эффективно получить свои деньги, должникам отстоять свои интересы, а арбитражным управляющим получить статус одной из самых престижных профессий». Ее выступление вызвало шквал вопросов аудитории.

На стороне кредиторов вступил в спор один из лучших арбитражных юристов России Сергей Ковалев, управляющий партнер КА «Ковалев, Тугуши и партнеры» (Москва), входящей, согласно майского исследования Право.ру, в топ-5 лучших компаний России в сфере литигации (разрешение арбитражных споров). Мнение зала разделилось. Одни видели источник всех проблем в недобросовестном поведении должников, другие – в самой выстроенной практике банкротств, не оставляющей шансов должникам.

Эмиль Байрамов, руководитель судебной практики ООО ЮФ «Паламарчук и партнеры», продолжил обсуждение негативных тенденций на примере оспаривания сделок должника, заострив внимание на особенностях доказывания.

Елена Федорова, партнер ЮК «Аспект», рассказала о последних трендах банкротной практики в части субординирования требований, которое становится серьезным риском для собственников бизнеса, повторяя путь развития субсидиарной ответственности.

Сергей Кислов, партнер КА «Ковалев, Тугуши и партнеры» (Москва), обсудил общие тенденции развития банкротных процедур применительно к мораторию на банкротства, введенному в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Особое внимание было уделено опасным последствиям принятия Конституционным судом РФ нового Постановления от 21.05.2021, благодаря которому расширены возможности привлечения к субсидиарной ответственности.

Дмитрий Жихаренко, руководитель банкротной практики ЦПС «ЛексФорт», и Василий Синяков, арбитражный управляющий, продолжили обсуждение новых тенденций в сфере субсидиарной ответственности.

Вторая сессия началась с не менее бурной и интересной дискуссии – обсуждения изменений в законодательстве о банкротстве, в том числе касающихся новых требований к арбитражным управляющим и саморегулируемым организациям.

Татьяна Нуриева, президент СРО ААУ «Солидарность», рассказала о перспективах банкротного бизнеса в связи с предстоящими изменениями законодательства, которые, по ее мнению, могут просто похоронить действующие СРО, а деятельность арбитражных управляющих сделать невозможной. Яркие цитаты ее выступления были эмоционально подхвачены участниками сессии, поскольку все понимают серьезность и значимость поставленных вопросов для всей российской банкротной практики.

Фото: Евгений Шаров.

Гульнара Гаврилова, арбитражный управляющий, и Ирина Гребнева, управляющий партнер АБ «Гребнева и партнеры» (Новосибирск), подхватили поставленную тему в части сложности сложившейся ситуации для арбитражных управляющих. Особенно ярко Гульнара Гаврилова представила работу арбитражных управляющих на примере образов героев сказки «Колобок», показав уязвимость и незащищенность АУ от всех иных участников банкротного процесса и самый распространенный негативный сценарий.

Иван Гусев, управляющий партнер Divius Law Дивиус | Право и Консалтинг (Воронеж), рассказал об общих тенденциях банкротной практики и готовности отрасли к снятию моратория на банкротство. В конце выступления Иван провел интерактивный опрос участников сессии о нуждаемости отрасли в изменениях.

Семен Смирнов, партнер ЮК LexProf (Новосибирск), и Егор Черных, руководитель юридического департамента ООО «Капитал Консалтинг», перешли к теме банкротства физических лиц и представили новые тенденции в данной сфере. Семен Смирнов рассказал о рисках супруга при банкротстве физического лица, в том числе об оспаривании брачных договоров и соглашений о разделе имущества, о рисках признания расторжения брака фиктивным, обращении взыскания на единственное жилье должника.

Завершила сессию Надежда Мазепова, руководитель практики ЦПС «Лексфорт» (Омск), рассказав об экономических аспектах ведения процедуры банкротства, значимости оценки исполнимости финансового плана. Экономические вопросы часто недооцениваются участниками банкротных процедур, хотя грамотное их использование может иметь решающее значение.

В целом участники сессий пришли к выводу, что в сфере банкротства все больше прорастают «страшные» для его участников тенденции. Судебная практика показывает возможность привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, реальных бенефициаров и даже несовершеннолетних детей должников. Массовое оспаривание платежей в банкротстве стало проблемой, негативно влияющей на экономику.

По мнению участников дискуссии, экономика «устала» от такой системы банкротств, в связи с чем ожидаются изменения, направленные на сохранение бизнеса и «работающего» имущества. Отрасль нуждается в реформировании, но во взвешенном, учитывающем интересы всех сторон, а также мнение юридического сообщества. Только при таком подходе может стать актуальным эпиграф сессии «А не спеши ты нас хоронить…». Иначе «с водой можно выплеснуть ребенка» и создать еще большие проблемы для экономики.

Подробная программа всех прошедших мероприятий, фото, презентации видеозапись с мероприятий Юрнедели – 2021 доступны по ссылке.