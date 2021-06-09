В Тюмени обсудят, как изменится рынок недвижимости после продления льготной ипотеки. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени пройдет круглый стол на тему: «Льготная ипотека продлена: как изменится рынок недвижимости Тюмени». Его проведут редакции газет «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» на совместной площадке в рамках проекта «Говорим о важном».

В экспертной встрече примут участие:

– Сергей Зайцев – руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи»;

– Полина Науджюс – директор по продажам и маркетингу компании «Парнер-строй»;

– Татьяна Кониловская – начальник отдела государственной регистрации недвижимости в электронном виде управления Росреестра по Тюменской области.

Спикеры расскажут об актуальных предложениях на рынке недвижимости, динамике цен за квадратный метр и прогнозируемых ставках по ипотеке. Отдельное внимание будет уделено возможности регистрации объектов онлайн.

В рамках встречи участники также обсудят новые форматы квартир, которые набирают популярность у тюменцев, и как в городе развивается рынок малоэтажного строительства.

Прямой эфир пройдет в популярном городском паблике «Тюмень», а также на официальных страницах изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» в социальных сетях. Начало трансляции в 11 часов.