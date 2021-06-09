В Тюмени горит кладбище у озера Алебашево. Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени горит кладбище Парфеновское у озера Алебашево. В настоящее время спасатели работают на месте происшествия, где загорелась сухая трава.

– Вызов на пульт дежурного поступил в 13.00. Причиной является возгорание сухой травы и растительности. На месте работают три единицы техники, десять человек личного состава, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Спасатели уже работают на месте происшествия. Фото: Юлия Кучеренко

В ведомстве также добавили, что, по предварительным данным, площадь возгорания составляет около пятисот квадратных метров, однако точная цифра станет известна позже.