Сбер установил две экоскамьи в Тюмени. Фото - Сбер.

Две экоскамьи из переработанного пластика установил Сбер в Тюмени у центрального офиса банка (ул. Рижская, 61). Уличная мебель изготовлена компанией «Умная SREDA» из 84 килограммов пластиковых отходов, направленных Сбером на переработку.

Фото - Сбер.

При изготовлении уличной мебели используется полимерпесчаное производство. В составе одной экоскамьи 100 килограмм песка, 345 метров стретч-пленки и 42 килограмма отходов полимеров. Продукция из полимерпесчаной смеси получается надёжная, экологически безопасная и долговечная.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Сбер активно участвует в различных экологических акциях и проектах, направленных на уменьшение загрязнения окружающей среды. Экологическая повестка является частью нашей ESG-стратегии. Благодаря компании «Умная SREDA» мы нашли отличное применение использованным сейф-пакетам из полимерных плёночных материалов, предназначенных для транспортировки наличности. Уверен, что скамейки из переработанного пластика как способ решения проблемы пластикового загрязнения по достоинству оценят клиенты и партнеры Сбера. Также мы предлагаем рассмотреть возможность установки уличной мебели нашим клиентам – строительным компаниям для обустройства придомовых территорий.

Фото - Сбер.

Алексей Чехранов, основатель экохолдинга «Умная SREDA»:

– Сегодня экологичное производство уличной мебели и других полимерпесчаных материалов стремительно развивается. Это один из немногих современных эффективных вариантов переработки пластиковых пакетов и полимерных отходов. Благодаря изготовлению полимерпесчаной продукции реально создать здоровое будущее без пластикового мусора, окружить себя красивой мебелью, устанавливать функциональные элементы дома, в общественных парках и скверах. Сбер как крупная уважаемая корпорация подает другим предприятиям пример осознанного отношения к окружающей среде. Мы верим в то, что благодаря таким пошаговым действиям ситуация в регионах начнет постепенно улучшаться.