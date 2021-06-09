В Тюмени экс-главбух детского центра украла 10 млн рублей. Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера детско-юношеского центра «Старт». Женщину обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере.

– По версии следствия, главный бухгалтер с марта 2015 года по декабрь 2018 завышала себе зарплату, перечисляя ее на свои банковские счета. Таким способом она похитила более 10,5 миллиона рублей, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве добавили, что уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.