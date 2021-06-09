Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 9 июня 2021 года увеличилось на 55 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 9 июня 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 55 и составило 37 254 человека.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 53 человека выздоровели (за весь период - 35721), три ребенка заболели (из общего числа заболевших), 12 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 7 277 человек остаются под медицинским наблюдением, 132 – на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 10 407 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 16,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 399 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 814 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 156 250 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 124 895 летальных исходов, выздоровели 4 761 899 человек.