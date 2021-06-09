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Происшествия9 июня 2021 11:44

Забившего соседа нунчаками тюменца осудили на 10 лет

На суде решили, что он не заслуживает снисхождения
Сергей Швецов
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Тюменца, забившего соседа нунчаками, осудили на 10 лет.

Тюменца, забившего соседа нунчаками, осудили на 10 лет.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени суд на основании вердикта присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. От действий злоумышленника умер человек.

Трагедия произошла в ночь на 10 ноября 2020 года. В это время фигурант дела в коридоре одного из домов на улице 50 лет Октября из-за неприязни побил 55-летнего мужчину. После побоев он добил жертву нунчаками по голове и телу.

– В пятом часу утра пострадавшего обнаружил один из жильцов дома и вызвал скорую. Горожанина доставили в больницу, где он скончался через 11 дней, не приходя в сознание, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Присяжные заседатели единодушно признали подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения. Суд назначил ему 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с осужденного взыскали более миллиона рублей в пользу дочери погибшего.