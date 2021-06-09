«На месте дома – пепелище»: в Тюмени 19 человек потеряли крышу над головой

В Тюмени 19 человек потеряли крышу над головой. Фото - ОНФ.

В Тюмени сразу 19 человек, в том числе дети и пенсионеры, лишились крыши над головой. Пожар уничтожил многоквартирный деревянный дом в селе Червишево утром 6 июня.

Сначала огонь охватил одну из квартир, позже пламя перекинулось на остальные квартиры. Некоторые жильцы еще спали и даже не догадывались о подступившей беде. Люди спасались, не успев взять ничего с собой из вещей.

Фото - ОНФ.

– Сейчас на месте дома – пепелище, деревянные стены, изуродованные огнем, покрыты черными кружевами. На первое время люди разместились у родственников, в дальнейшем планируют восстановить сгоревшее жилье, – рассказывают активисты ОНФ.

Они привезли погорельцам вещи, постельное белье, подушки, одеяла, посуду, кухонную утварь, предметы мебели и продукты.