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Спорт9 июня 2021 10:57

В тюменском Комарово из-за велосипедистов перекроют дорогу

Горожанам показали пути объезда
Сергей Швецов
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В тюменском Комарово из-за велосипедистов перекроют дорогу.

В тюменском Комарово из-за велосипедистов перекроют дорогу.

Фото: Тюмень - наш дом

В тюменском селе Комарово временно запретят ездить автомобилистам по улице Уездной на участке от улицы Престольной до Губернской. Это случится 12 июня с 9.00 до 16.00.

– Тут пройдут спортивные мероприятия в рамках всероссийского соревнования по велосипедному спорту: велоспорт шоссе и гонка-критериум, – пояснили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве попросили заранее планировать маршрут движения с учетом проводимых мероприятий и соблюдать правила дорожного движения. Пути объезда: улицы Спасская, Губернская, Престольная, а также межквартальные проезды.