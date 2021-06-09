В тюменском Комарово из-за велосипедистов перекроют дорогу. Фото: Тюмень - наш дом

В тюменском селе Комарово временно запретят ездить автомобилистам по улице Уездной на участке от улицы Престольной до Губернской. Это случится 12 июня с 9.00 до 16.00.

– Тут пройдут спортивные мероприятия в рамках всероссийского соревнования по велосипедному спорту: велоспорт шоссе и гонка-критериум, – пояснили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве попросили заранее планировать маршрут движения с учетом проводимых мероприятий и соблюдать правила дорожного движения. Пути объезда: улицы Спасская, Губернская, Престольная, а также межквартальные проезды.