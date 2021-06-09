Мать погибшего под колесами самосвала тюменца взыскала с виновника 800 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени суд рассмотрел гражданское дело по иску к АО «ТОДЭП» о возмещении морального вреда. Трагедия произошла 13 сентября 2019 года на улице Монтажников.

Мужчина за рулем VLO16S, принадлежащем компании, в рабочее время сбил пешехода, который был единственным сыном истицы. В результате наезда молодой человек погиб.

– Водителя признали виновным. Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года, – сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Тюмени.

Кроме того, суд частично удовлетворил исковые требования и взыскал с ответчика 800 тысяч рублей в пользу истицы. Решение не вступило в законную силу.