В Тюмени покажут историческую драму «Красный призрак».

В Тюмени в «Киномаксе» покажут историческую драму «Красный призрак» (16+). На экране вы увидите Юру Борисова, полюбившегося зрителям в фильмах «Серебряные коньки», «Калашников», «Т-34».

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Немного предыстории...

30 декабря 1941 года. Выходя из окружения в районе поселка Вязьма («Вяземский котел»), небольшой отряд советских солдат вступает в неравный бой с особым подразделением вермахта. Каждый красноармеец готов пожертвовать своей жизнью ради защиты Родины. И был среди них получеловек-полупризрак, который внушал фашистам смертельный, животный страх… Его почти никто не видел, зато всегда очень заметны горы трупов, которые он оставляет после себя… В древней Греции его имя, вероятнее всего, было бы Арес, но в годы Великой Отечественной войны все знали его как «Красный призрак». О нем слагались легенды по обе стороны баррикад…