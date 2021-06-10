Погода на 10 июня в Тюмени: в день памяти преподобного Никиты-исповедника будет пасмурно

В Тюмени в день памяти преподобного Никиты исповедника будет пасмурно. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 10 июня, вечером в Тюмени возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 12 – 11 градусов, днем – плюс 19 – 20. Вечером столбики термометров покажут плюс 18 – 13 градусов. В течение дня будет дуть юго-восточный ветер, переходящий в северо-восточный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

10 июня отмечается день памяти преподобного Никиты-исповедника. Святой Никита в народе почитается стражем гусей, поэтому его попросту называют Гусятником. Это обрядовый праздник. Гуси с весны требуют внимательного ухода, так как. появившиеся в это время гусята часто гибнут. Чтобы спасти их от гибели, народ и дал им святого покровителя. В народе считается что если тихий день, то урожай будет хороший. Следили также за клевером: клевер сближает листочки – к ненастью.