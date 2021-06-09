В Тюмени корпоративные волонтеры участвуют в экоакции на озере Алебашево. Фото - Мария Шестакова.

В Тюмени в целях поддержки национального проекта «Экология» и всероссийской инициативы «Чистые берега Евразии» в настоящее время проходит экологическая акция «Мой ЭкоДень». Команды корпоративных волонтеров одной из сети ресторанов и Тюменского индустриального университета, а также отрядов мэра совместно с экодобровольцами города приняли участие в плоггинг-забеге со сбором мусора на берегу озера Алебашево. Стоит отметить, что перед уборкой для участников акции провели бодрящую разминку. Также в программе прогулка на сапах.

Фото - Мария Шестакова.

– Мероприятия такого формата помогают сплотить горожан, указывая на проблему, которую можно решить совместными усилиями. Например, проблему экологии или несовершеннолетних, которые оказались в сложной семейной ситуации. В сегодняшнем мероприятии участвуют множество молодежных объединений и компаний. Настроение на площадке прекрасное! Хочется, чтобы событий подобного уровня было больше, чтобы мы не боялись заводить новые знакомства и шли вперед, – поделилась своим мнением с корреспондентом «Комсомольской правды» – Тюмень» специалист комитета молодёжной политики местного департамента по спорту и молодёжной политике Мария Шестакова.

Фото - Мария Шестакова.

Она также сообщила, что совет корпоративных волонтеров города Тюмени, который принял участие в акции, существует на базе департамента с 2019 года. Сюда входят порядка сорока организаций.

Фото - Мария Шестакова.

– Проводя мероприятия с представителями бизнеса, мы можем достучаться до жителей города, которые не отслеживают новостные ленты, которые живут корпоративной культурой. Очень здорово, что корпоративная культура в Тюмени начинает проявляться, – резюмировала Мария Шестакова.