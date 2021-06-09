ВТБ увеличил выдачи ипотеки в Тюменской области на 60%. Фото - ВТБ.

По итогам пяти месяцев 2021 года жители Тюменской области оформили в ВТБ 3,2 тыс. жилищных кредитов на сумму 7,5 млрд рублей, что на 60% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В целом по стране банк нарастил продажи ипотеки на 30%, выдав с начала года уже более 400 млрд рублей.

В мае банк достиг рекордного результата по объемам ипотечного кредитования для этого месяца. Тюменцы получили в ВТБ порядка 700 жилищных займов на 1,7 млрд рублей, что на 67% больше, чем год назад. Всего в мае во всех регионах РФ банк выдал россиянам ипотеку на 88 млрд рублей, прирост за год составил 41%.

Важным стимулом спроса была госпрограмма для приобретения жилья в новостройках, по которой ВТБ в мае предложил клиентам улучшенные условия. В рамках программы с начала года более 800 тюменских семей заключили сделки на 2,3 млрд рублей, что составляет около трети от выдач банка в регионе. За все время действия программы ВТБ предоставил по ней в Тюменской области более 2,4 тыс. займов на 6,1 млрд рублей, в России – более 94 тыс. кредитов на 309 млрд рублей.

Регионами-лидерами по объему выданной ипотеки с начала года стали Москва и область, где оформлено 25,2 тыс. кредитов на 149 млрд рублей (+50% год к году). Среди других регионов наибольший объем продаж зафиксирован в Санкт-Петербурге и области (35 млрд рублей), Новосибирской области (15,4 млрд), Республике Татарстан (12,6 млрд) и Свердловской области (10,8 млрд рублей).

– В мае мы увидели продолжение тенденций начала года, зафиксировав рекордный спрос на ипотеку для этого месяца. Россияне активно улучшают жилищные условия, чему способствуют выгодные ставки, цифровые сервисы и высокий интерес к госпрограмме на фоне ее близящегося завершения в текущем формате, – комментирует Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ. – Мы ожидаем, что существующая динамика сохранится, и планируем к концу года достичь объема выдач в 1,2 трлн рублей, увеличив результаты 2020 года в пределах 30%.

В мае ВТБ улучшил условия по ряду ипотечных программ – в частности, по ипотеке с господдержкой, а также для зарплатных клиентов, заемщиков с высоким первым взносом и пользователей электронных сервисов Группы ВТБ.

В рамках госпрограммы для клиентов с первоначальным взносом от 20% ставка установлена на уровне 5,6% годовых при выборе сервиса «Экспресс-проект» (планировочное решение для ремонта и обустройства) или при сумме кредита от 8 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области (5 млн в других регионах) и 5,7% для остальных случаев. Для заемщиков с меньшим первоначальным взносом ставка составляет 5,8% и 5,9% соответственно. Текущие условия по госпрограмме действуют до 1 июля 2021 года. Также по госпрограмме клиенты могут воспользоваться специальным предложением и получить ставку 4,3% на первые полгода или 5,3% на год, далее ставка составит 6,5%. Первый взнос составит от 15%.