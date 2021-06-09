В Тюменской области отменили режим ЧС в лесах. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области с сегодняшнего дня, 9 июня, отменили режим ЧС в лесах регионального значения. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.

При этом режим повышенной готовности вводится в Тюменском, Исетском, Нижнетавдинском, Ярковском, Тобольском и Уватском районах. Леса на перечисленных территориях посещать запрещено. Режим ЧС в лесах сохраняется в Вагайском районе.

– Ситуация с пожарами стабилизировалась, несмотря на тяжелейшие погодные условия, которые способствовали распространению пожаров. Благодаря принятым мерам нам в целом удалось пройти этот период. Мы правильно привлекли дополнительные силы и средства для тушения пожаров, в том числе авиацию, – отметил Моор.

Органы власти и уполномоченные организации будут патрулировать населенные пункты и прилегающие к ним территории, в границах которых может возникнуть чрезвычайная ситуация. Для этого могут привлекать представителей добровольной пожарной охраны и волонтеров.