Жителю Тюменской области вернули потерянный паспорт, который оказался в другом городе. Фото - ТЭО.

Жителю Тюменской области вернули потерянный паспорт, который оказался в другом городе. Документ нашли на мусоросортировочном заводе в Тобольске.

Как выяснилось, мужчина даже не знал о пропаже важного документа. Он очень удивился, когда о находке в мусоре ему сообщил работник «Тюменского экологического объединения».

– Он не выезжал в Тобольск и даже не заметил пропажи. Как паспорт оказался среди мусора – не известно. Тюменец предположил, что причиной могла стать детская шалость, – пояснили в пресс-службе компании.

Там также отметили, что подобные находки передают в правоохранительные органы, но иногда удаётся разыскать хозяина самим. В этот раз владельца паспорта нашли через родственников из его родной деревни.