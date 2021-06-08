В тюменском доме на Локомотивной после жалобы отремонтировали прохудившуюся крышу. Фото - Госжилинспекция по Тюменской области.

В Тюмени собственница нежилого помещения на первом этаже многоквартирного дома №116 на улице Локомотивной, пожаловалась в Госжилинспекцию. Женщина обратила внимание на неисправность кровли и протечки.

По словам заявительницы, она неоднократно сообщала в управляющую организацию о проблеме, но ООО «УК «Запад» с ремонтом не спешило.

– По обращению жилищный инспектор провел внеплановую выездную проверку и зафиксировал следы протечек на стенах и потолках в нежилом помещении, а также повреждение кровельного покрытия над ним, – сообщили в ведомстве.

В итоге Госжилинспекция обязала управляющую организацию устранить нарушение в содержании общедомового имущества, выдав предписание. К настоящему моменту УК отчиталась о ремонте кровельного покрытия.