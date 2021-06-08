Два тюменца заболели клещевым энцефалитом. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области зарегистрировано два случая заболевания клещевым энцефалитом. Стоит отметить, что в аналогичный период прошлого года эта цифра была на три больше.

Стало известно, что за прошлую неделю специалисты местного управления Роспотребнадзора зарегистрировали 1 410 обращений по поводу присасывания клещей (240 – дети). Всего же с 31 марта 11 452 тюменца обратились по этому поводу, из них 2 139 – дети.

– Зарегистрировано два случая заболевания клещевым энцефалитом и три – клещевым боррелиозом. За аналогичный период 2020 года – 5 случаев клещевого энцефалита и 5 иксодового клещевого боррелиоза, – сообщили в ведомстве.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени помощь окажут в приемном отделении областной инфекционной клинической больницы, жителям области – в областных больницах в муниципальных образованиях.