Тюменец топором ранил сожительницу, которая в алкогольном припадке била дверь. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции села Юргинское поступило сообщение от фельдшера больницы о том, что в приемное отделение обратилась жительница села Северо-Плетнёво. Врачи диагностировали у пострадавшей рубленые раны кисти и предплечья.

Полицейские задержали сожителя потерпевшей. Мужчина пояснил, что накануне его сожительница вернулась домой пьяной. Несмотря на уговоры, она продолжила распивать спиртное.

– Ночью женщина начала скандалить и бить по двери топором. Подозреваемый утверждает, что выхватил топор и, размахивая им, причинил раны левой кисти и предплечья гражданке, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого – 45-летнего сожителя. В отношении фигуранта группой дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.