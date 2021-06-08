В Тюмени осудят экс-чиновника и бизнесмена, укравших бюджетные миллионы. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменский суд направлено уголовное дело о хищении более 2,8 млн рублей при исполнении муниципального контракта. Утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего замдиректора Службы заказчика по благоустройству ЦАО Тюмени и гендиректора ООО «Многопрофильная компания «ИНТЭГРА».

Их обвиняют в групповом мошенничестве по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере, руководителя организации – еще и в отмывании денег.

– В ноябре 2019 года МКУ и ООО заключили контракт на ремонт систем водоотведения в микрорайоне Березняковский. Замдиректора предложил гендиректору завысить объемы выполненных работ, тот согласился, – рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Сейчас на имущество обвиняемых и деньги компании наложен арест. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.