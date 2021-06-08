Тюменская область встала на путь усиленной цифровизации в регионе. Фото - МТС.

ПАО «МТС» подписало соглашение о стратегическом партнерстве с Правительством Тюменской области. Провайдер цифровых услуг будет реализовывать на территории региона инфраструктурные и социальные проекты с использованием цифровых технологий – все, что касается интернета вещей, геоаналитики, облачных технологий и больших данных.

Стало известно, что МТС планирует вложиться в строительство новых технологических сетей стандарта NB-IoT и внедрение интернета вещей на крупных промышленных предприятиях Тюменской области, в сфере ЖКХ и транспорта. Такие меры позволят обеспечить бесперебойную работу городской инфраструктуры. Кроме того, рассматривается возможность запуска пилотных проектов по внедрению частных 5G/5G-ready сетей на территории крупных предприятий региона, чтобы повысить конкурентоспособности производства.

В рамках соглашения предусматривается и сотрудничество для дальнейшего развития сетей фиксированной и мобильной связи. В планах – увеличение покрытия сетей в районах, малых населенных пунктах и на значимых социальных объектах.

По словам главы региона Александра Моора, подписание соглашения станет шагом в укреплении сотрудничества с одним из ключевых участников рынка телекоммуникаций.

Президент ПАО «МТС» Вячеслав Николаев, в свою очередь, отметил, что только до конца 2021 года планируется инвестировать в цифровизацию региона порядка полумиллиарда рублей: «Тюменская область – регион с большим потенциалом, мы готовы активно инвестировать в развитие инфраструктуры на этой территории».