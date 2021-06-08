В Тюмени пропал мальчик со шрамом на руке

В Тюмени пропал 12-летний подросток. Артем Тупиковский вышел из своего дома в СНТ «Мелиоратор» накануне, 7 июня, и до сих пор об его местонахождении ничего не известно.

По информации волонтеров поискового отряда «Белая Сова – Тюмень», мальчик был одет в красную футболку с бело-синими надписями, джинсы и красные кроссовки с белыми шнурками. При себе имел зеленую поясную сумку.

На вид Артему 12–13 лет, его рост составляет 150 сантиметров, имеет худощавое телосложение, славянской внешности, волосы темно-русые короткие с длинной челкой. Из особых примет – шрам на правой кисти руки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию об Артеме Аслановиче, просят позвонить по телефонам: 02/112 – полиция, 8 (3452) 799-806 – дежурная часть ОП № 6 г. Тюмени, 8-932-32-39-911 – волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень». Можно написать на почту poisksova@gmail.com.

Дополнено: найден, жив.