Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 8 июня 2021 года увеличилось на 51 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 8 июня 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 51 и составило 37 199 человек.

За последние сутки в России выявлено 9 977 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 15% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 379 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 883 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 145 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 124 496 летальных исходов, выздоровели 4 752 085 человек.