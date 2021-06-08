В Тюмени тренер по дзюдо собрал с детей полмиллиона рублей и исчез. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени тренер Центра олимпийской подготовки «Центр-дзюдо» Давид Сесиашвили собрал с детей порядка полумиллиона рублей и исчез в неизвестном управлении. Как пишут местные средства массовой информации, ребята узнали об обмане уже на вокзале, откуда они должны были отправиться в Туапсе в летний лагерь.

– В настоящее время ведется внутренняя проверка по этому инциденту как руководством учреждения, так и правоохранительными органами на основе заявлений от родителей, – заявил директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования региона Евгений Хромин.

В ведомстве подчеркнули, что не знали об организации тренером несанкционированного выезда за пределы Тюменской области. Сесиашвили сам решал эти вопросы с каждым из родителей.

Хромин отметил, что будет максимально содействовать полицейским в расследовании этого дела: «Мы держим ситуацию на контроле и постараемся общими усилиями принять все необходимые меры по недопущению подобных ситуаций впредь».