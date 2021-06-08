В Тюменской области потухают природные пожары. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области потухают природные пожары. Об этом заявил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

– Сложная обстановка сохраняется в Вагайском, Тобольском и Ярковском лесничествах. Здесь каждый день осуществляется маневрирование сил и средств, задействованных на тушении пожаров, – всего более 500 человек, применяется авиация, – отметил Михнович.

Стало известно, что с начала пожароопасного сезона в регионе возбуждено 645 административных дел за нарушение противопожарного режима. Назначено 579 штрафов на сумму 6 193 600 рублей. На сегодняшний день в производстве дознавателей находится 53 материала проверки по фактам лесных пожаров, возбуждено 19 уголовных дел.