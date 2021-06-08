В Тюмени оштрафовали участников свадебного кортежа, перегородивших центральную улицу. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени привлекли к ответственности всех участников свадебного кортежа, которые 6 июня перегородили улицу Республики. Хулиганы устроили дрифт прямо на проезжей части.

– Установлены и привлечены к административной ответственности семь участников свадебного кортежа на автомобилях «Хонда», «БМВ 520I», «Порше», «Мерседес Бенц GL 350», «Мерседес Бенц С180», «Киа» и «БМВ 640». Это молодые люди в возрасте от 22 до 33 лет, шесть человек проживают в Тюмени, один – житель города Покачи (ХМАО), – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что четырех водителей оштрафовали за нарушение правил остановки на проезжей части на две тысячи рублей, еще двое наказаны за управление транспортом без госномеров штрафом в размере пяти тысяч рублей. Водитель автомобиля «Мерседес», дрифтовавший на дороге, наказан за разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены.