В Тюмени 22-летний гей порезал пожилого любовника. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени накануне, 7 июня, молодой гей чуть не порешил своего 55-летнего любовника, накинувшись на него с ножом. Полицейские получили вызов в квартиру на улице 50 лет Октября, где находился мужчина с множественными резаными и колото-резаными ранами.

Потерпевший сообщил, что находился в жилище вместе с молодым человеком, с которым состоит в интимных отношениях. Он предложил подозреваемому – 22-летнему уроженцу села Нижняя Тавда, который сейчас проживает в Тюмени, продолжить их отношения на постоянной основе.

– После полученного отказа горожанин пригрозил, что сообщит об их связи его жене. Молодой человек разозлился, схватился за нож и нанес потерпевшему множественные ранения, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска и доставлен в отдел полиции. В отношении задержанного следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.