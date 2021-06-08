Молодые липы посадил Сбер в Тобольске. Фото - Сбер.

Молодые липы посадил Сбер на аллее Жён Декабристов в Тобольске. Экологическая акция при поддержке администрации города была реализована накануне Зеленого марафона, который состоялся 5 июня во Всемирный день окружающей среды.

Напомним, Зеленый марафон Сбербанка в Тобольске проходил впервые. Участники забега бежали одну из четырех предложенных дистанций с помощью мобильного приложения. В финишной зоне волонтеры Сбера дарили бегунам семена бархатцев для озеленения города. Эти семена наиболее эффективно очищают почву от тяжелых металлов и вредных соединений.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– В Сбербанке экологическая повестка занимает важное место и является частью ESG-стратегии, которой следует компания. Наша задача как социально-ответственной организации – привлечь максимальное число людей к вопросам экологии. Благодаря Зеленому Марафону нам удалось это сделать – каждый участник смог внести свой вклад в сохранение природы. Свыше 65 000 километров, которые участники пробежали с мобильным приложением 5 июня, Сбер приравнял к рублям, чтобы передать их в Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».

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