Юные тюменцы разрисовали экосумки, чтобы спасти планету от пластика. Фото - АО «Тюменнефтегаз».

Мастер-класс по росписи экосумки-шопера прошел в гостиничном комплексе-музее «Дом пионеров». Тридцать пять детей – победители конкурса экологических проектов АО «Тюменнефтегаз» – отправились в лес, чтобы отметить Всемирный день окружающей среды и Международный день защиты детей. Таким образом ребята решили отказаться от пластиковых пакетов, чтобы сохранить нашу планету и разгрузить природу от ненужного мусора.

– «Тюменнефтегаз» не в первый раз проводит мероприятие, посвященное Дню защиты детей и Дню охраны окружающей среды, – рассказала руководитель пресс-службы предприятия Ольга Нищедименко. – Перед тем, как отправиться в лес, дети в возрасте от 7 до 14 лет готовили экопроекты и презентации. Среди тем: утилизация бумаги и космического мусора, изготовление продукции из вторсырья, сохранение лесов и многое другое. По итогам отборочного тура в лес выехали 35 детей, чтобы своими руками разрисовать экосумки.

Главная сложность заключалась в том, что акриловые краски не отстирываются от одежды. Юные художники засучили рукава, надели фартуки и убрали с кисточек лишнюю влагу, чтобы краски не расплылись по поверхности сумки. Но результат превзошел все ожидания: на шоперах красовались цветы, планета Земля и деревья.

– Если считать родителей, работников нашего предприятия, в росписи экосумок поучаствовали 75 человек. С 2014 года мы проводим много конкурсов и выездных мероприятий для ребят – и экопроекты, и конкурсы к 9 Мая. То есть стараемся вовлечь детей в реальную жизнь, – добавила Ольга Нищедименко.

После того, как сумки были готовы, ребят ждал праздничный стол и игры на свежем воздухе.