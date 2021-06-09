Погода на 9 июня в Тюмени: курс на потепление

В Тюмени станет теплей. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 9 июня, в Тюмени будет облачно – утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 9 градусов, днем – плюс 19 – 20. Вечером столбики термометров покажут плюс 17 – 13 градусов. В течение дня будет дуть восточный ветер, переходящий в юго-восточный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

В этот день почитается память священномученика Ферапонта, епископа Сардийского и мученицы девы Феодоры. В народе есть поговорка: «На Федору не выноси из избы сору». В этот день избы не мели и не мыли, чтобы не навлечь беду. В прежние времена в этот день следили за муравьями: если вокруг муравейника много муравьев - к хорошей погоде.