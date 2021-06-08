В Тюмени медицинского туриста из Казахстана избавили от дренажа в груди. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени медицинского туриста из Казахстана избавили от дренажей в груди в областной клинической больнице № 1. Такое состояние у него развилось после гангрены лёгкого на фоне перенесённой пневмонии.

– На родине 40-летний мужчина пережил две операции – экстренную по удалению лёгкого и впоследствии коррекцию образовавшегося бронхоплеврального свища, однако значимого облегчения хирургическое лечение не принесло. А из-за возникшего хронического гнойного воспаления пациент был вынужден пользоваться специальными трубками для отведения гнойной мокроты, – рассказали в департаменте здравоохранения региона.

В местной больнице его избавили от дренажа, выполнив торакомиопластику, то есть ликвидировали гнойный очаг и устранили бронхоплевральный свищ. Отметим, что операция отличалась технической сложностью, так как из-за индивидуальных особенностей состояния пациента имелись большие риски.

В настоящее время пациента готовят к выписке. Совсем скоро он сможет вернуться в Казахстан. «Мое выздоровление – это чудо. Самое главное, чтобы результат был хорошим, и я готов выполнять все рекомендации докторов», – делится радостными эмоциями пациент.