В Тобольске в крупном пожаре погиб пенсионер. Фото: Ольга Крыльцова

В Тобольске накануне, 7 июня, произошел крупный пожар. Горел частный жилой дом на улице Зеленой.

По словам очевидцев происшествия, пламя быстро распространилось по всему периметру жилища, после чего перекинулось на стоящие рядом хозяйственные постройки.

– Вызов по этому поводу поступил в 22.18. Огонь полностью повредил одноэтажный дом. Также частично поврежден пристрой. Общая площадь, пострадавшая от возгорания, составила 93 квадратных метра, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в результате ЧП погиб 74-летний мужчина. В настоящее время дознаватели устанавливают причину произошедшего.